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Ефремов Петр Егоров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ефремов Петр Егоров
Пол
муж
Дата призыва
1887
Дата рождения
08.07.1866
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Солотчинская
Место
с. Коростово
Нас.пункт
с. Коростово, Солотчинская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
08.07.1866 ст.

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