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Ефремов Кирилл Ефремов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ефремов Кирилл Ефремов
Пол
муж
Дата призыва
1883
Дата рождения
11.03.1861
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
с. Мервино
Нас.пункт
с. Мервино, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
11.03.1861 ст.

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