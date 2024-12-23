Ефремов Алексей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремов Алексей Яковлев

Ефремов Алексей Яковлев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ефремов Алексей Яковлев
Пол
муж
Дата призыва
1911
Дата рождения
1890
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Бахмачеевская
Место
д. Маточкино
Нас.пункт
д. Маточкино, Бахмачеевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1890 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.