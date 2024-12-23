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Ефремов (Тюрин) Андрей Акимов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ефремов (Тюрин) Андрей Акимов
Пол
муж
Дата призыва
1913
Дата рождения
26.09.1892
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
д. Ситники
Нас.пункт
д. Ситники, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
26.09.1892 ст.

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