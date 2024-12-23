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Ефремов (Рядин) Григорий Степанов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ефремов (Рядин) Григорий Степанов
Пол
муж
Дата призыва
1916
Дата рождения
24.01.1895
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Кузьминская
Место
с. Константиново
Нас.пункт
с. Константиново, Кузьминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
24.01.1895 ст.

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