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Ефимов Тит Григорьев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ефимов Тит Григорьев
Пол
муж
Дата призыва
1891
Дата рождения
02.04.1870
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Бахмачеевская
Место
с. Бахмачеево
Нас.пункт
с. Бахмачеево, Бахмачеевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
02.04.1870 ст.

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