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Ефимов Павел Семенов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ефимов Павел Семенов
Пол
муж
Дата призыва
1899
Дата рождения
05.01.1876
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Бахмачеевская
Место
д. Каймань
Нас.пункт
д. Каймань, Бахмачеевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
05.01.1876 ст.

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