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Ермошин Фома Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ермошин Фома Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1899
Дата рождения
01.07.1878
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Екимовская
Место
д. Демкино
Нас.пункт
д. Демкино, Екимовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
01.07.1878 ст.

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