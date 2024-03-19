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Ермошин Елистрат Родионов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ермошин Елистрат Родионов
Пол
муж
Дата призыва
Декабрь 1855
Дата рождения
1829
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ершовская
Место
с. Ершово
Нас.пункт
с. Ершово, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1829 ст.

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