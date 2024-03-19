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Ермолаев Андрей Яковлев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ермолаев Андрей Яковлев
Пол
муж
Дата призыва
1885
Дата рождения
13.10.1864
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
с. Дягилево
Нас.пункт
с. Дягилево, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
13.10.1864 ст.

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