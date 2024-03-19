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Ермишин (Панкрашкин) Павел Семенов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ермишин (Панкрашкин) Павел Семенов
Пол
муж
Дата призыва
1913
Дата рождения
09.12.1891
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Шумашская
Место
с. Дубровичи
Нас.пункт
с. Дубровичи, Шумашская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
09.12.1891 ст.

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