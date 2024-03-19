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Ермаков Михаил Евдокимов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ермаков Михаил Евдокимов
Пол
муж
Дата призыва
1888
Дата рождения
05.01.1867
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
с. Затишье
Нас.пункт
с. Затишье, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
05.01.1867 ст.

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