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Еремеев Федосей Еремеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Еремеев Федосей Еремеев
Пол
муж
Дата призыва
Март 1845
Дата рождения
1820
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Казарская
Место
с. Казарь
Нас.пункт
с. Казарь, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1820 ст.

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