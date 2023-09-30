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Емельянов Самуил Емельянов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Емельянов Самуил Емельянов
Пол
муж
Дата призыва
Январь 1867
Дата рождения
1843
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
с. Поляны
Нас.пункт
с. Поляны, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1843 ст.

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