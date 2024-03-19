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Емельянов Кузьма Емельянов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Емельянов Кузьма Емельянов
Пол
муж
Дата призыва
1884
Дата рождения
01.11.1863
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Бахмачеевская
Место
с. Польное
Нас.пункт
с. Польное, Бахмачеевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
01.11.1863 ст.

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