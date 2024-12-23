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Елисеев Ефим Яковлев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Елисеев Ефим Яковлев
Пол
муж
Дата призыва
1915
Дата рождения
19.01.1894
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Шумашская
Место
с. Дубровичи
Нас.пункт
с. Дубровичи, Шумашская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
19.01.1894 ст.

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