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Елеин Петр Михайлов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Елеин Петр Михайлов
Пол
муж
Дата призыва
1903
Дата рождения
24.06.1887
Сословие
сын священника с. Альяшева
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Бахмачеевская
Место
с. Альяшево
Нас.пункт
с. Альяшево, Бахмачеевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
24.06.1887 ст.

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