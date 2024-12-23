Ежов Родион Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕжов Родион Иванов

Ежов Родион Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ежов Родион Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1896
Дата рождения
07.04.1875
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Кузьминская
Место
с. Константиново
Нас.пункт
с. Константиново, Кузьминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
07.04.1875 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.