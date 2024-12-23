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Ежов Матвей Степанов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ежов Матвей Степанов
Пол
муж
Дата призыва
1907
Дата рождения
03.08.1886
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Спас-Клепиковская
Место
д. Полушкино
Нас.пункт
д. Полушкино, Спас-Клепиковская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
03.08.1886 ст.

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