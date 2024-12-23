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Ежов Александр Егоров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ежов Александр Егоров
Пол
муж
Дата призыва
1900
Дата рождения
22.07.1879
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Бахмачеевская
Место
д. Волчки
Нас.пункт
д. Волчки, Бахмачеевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
22.07.1879 ст.

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