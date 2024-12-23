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Егошкин Алексей Филиппов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Егошкин Алексей Филиппов
Пол
муж
Дата призыва
1904
Дата рождения
05.02.1882
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
с. Борки
Нас.пункт
с. Борки, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
05.02.1882 ст.

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