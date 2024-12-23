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Егоров Тит Егоров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Егоров Тит Егоров
Пол
муж
Дата призыва
1878
Дата рождения
26.03.1857
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Ченская
Нас.пункт
д. Ченская, Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
26.03.1857 ст.

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