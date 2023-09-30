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Егоров Сергей Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Егоров Сергей Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1882
Дата рождения
30.09.1861
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ершовская
Место
д. Нефедово
Нас.пункт
д. Нефедово, Ершовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
30.09.1861 ст.

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