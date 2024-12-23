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Егоров Поликарп Кузьмин

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Егоров Поликарп Кузьмин
Пол
муж
Дата призыва
1891
Дата рождения
13.02.1870
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Болошневская
Место
с. Болошнево
Нас.пункт
с. Болошнево, Болошневская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
13.02.1870 ст.

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