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Егоров Павел Трофимов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Егоров Павел Трофимов
Пол
муж
Дата призыва
1890
Дата рождения
27.10.1869
Сословие
из мещан
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
27.10.1869 ст.

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