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Егоров Лев Егоров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Егоров Лев Егоров
Пол
муж
Дата призыва
1859
Дата рождения
1838
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
с. Горяйново
Нас.пункт
с. Горяйново, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1838 ст.

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