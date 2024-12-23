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Егоров Кузьма Егоров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Егоров Кузьма Егоров
Пол
муж
Дата призыва
Ноябрь 1855
Дата рождения
1830
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Болошневская
Место
с. Дудкино
Нас.пункт
с. Дудкино, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1830 ст.

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