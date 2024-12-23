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Егоров Василий Трофимов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Егоров Василий Трофимов
Пол
муж
Дата призыва
1888
Дата рождения
21.02.1867
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
д. Валищево
Нас.пункт
д. Валищево, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
21.02.1867 ст.

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