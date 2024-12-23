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Егоров Василий Степанов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Егоров Василий Степанов
Пол
муж
Дата призыва
1914
Дата рождения
13.01.1893
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
д. Мал. Истобники
Нас.пункт
д. Мал. Истобники, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
13.01.1893 ст.

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