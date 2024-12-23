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Егоров Василий Егоров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Егоров Василий Егоров
Пол
муж
Дата призыва
1878
Дата рождения
27.01.1857
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Качево
Нас.пункт
д. Качево, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
27.01.1857 ст.

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