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Егоров Андрей Егоров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Егоров Андрей Егоров
Пол
муж
Дата призыва
Январь 1867
Дата рождения
1846
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ершовская
Место
д. Дунино
Нас.пункт
д. Дунино, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1846 ст.

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