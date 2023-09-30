Егоров Алексей Акакиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоров Алексей Акакиев

Егоров Алексей Акакиев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Егоров Алексей Акакиев
Пол
муж
Дата призыва
1900
Дата рождения
24.02.1879
Сословие
из мещан
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
24.02.1879 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.