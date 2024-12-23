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Евтихиев Иван Дмитриев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евтихиев Иван Дмитриев
Пол
муж
Дата призыва
1907
Дата рождения
01.06.1886
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
с. Нагино
Нас.пункт
с. Нагино, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
01.06.1886 ст.

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