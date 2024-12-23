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Евтеев Харитон Петров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евтеев Харитон Петров
Пол
муж
Дата призыва
1910
Дата рождения
28.09.1887
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
д. Полтево
Нас.пункт
д. Полтево, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
28.09.1887 ст.

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