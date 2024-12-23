Евстропов Иван Зиновьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстропов Иван Зиновьев

Евстропов Иван Зиновьев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евстропов Иван Зиновьев
Пол
муж
Дата призыва
1918
Дата рождения
25.09.1894
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
с. Городище
Нас.пункт
с. Городище, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
25.09.1894 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно
Городище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.