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Евсиков Яков Александров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евсиков Яков Александров
Пол
муж
Дата призыва
1914
Дата рождения
08.10.1893
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Болошневская
Место
с. Пальное
Нас.пункт
с. Пальное, Болошневская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
08.10.1893 ст.

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