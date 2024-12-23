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Евсиков Павел Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евсиков Павел Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1913
Дата рождения
02.11.1891
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
д. Слюнино
Нас.пункт
д. Слюнино, Астроминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
02.11.1891 ст.

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