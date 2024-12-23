Евсеев Сергей Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсеев Сергей Андреев

Евсеев Сергей Андреев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евсеев Сергей Андреев
Пол
муж
Дата призыва
1883
Дата рождения
18.09.1861
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ушмарская
Место
д. Чарсуль
Нас.пункт
д. Чарсуль, Ушмарская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
18.09.1861 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.