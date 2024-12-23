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Евсеев Митрофан Евсеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евсеев Митрофан Евсеев
Пол
муж
Дата призыва
Январь 1866
Дата рождения
1839
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Бахмачеевская
Место
д. Маточкино
Нас.пункт
д. Маточкино, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1839 ст.

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