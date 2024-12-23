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Евсеев Иван Евсеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евсеев Иван Евсеев
Пол
муж
Дата призыва
Ноябрь 1853
Дата рождения
1832
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
с. Аграфенина Пустынь
Нас.пункт
с. Аграфенина Пустынь, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1832 ст.

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