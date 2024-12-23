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Евлампиев Семен Евлампиев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евлампиев Семен Евлампиев
Пол
муж
Дата призыва
Февраль 1855
Дата рождения
1826
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
с. Дягилево
Нас.пункт
с. Дягилево, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1826 ст.

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