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Евдокимов Семен Евдокимов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евдокимов Семен Евдокимов
Пол
муж
Дата призыва
Декабрь 1855
Дата рождения
1822
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Шумашская
Место
с. Дубровичи
Нас.пункт
с. Дубровичи, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1822 ст.

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