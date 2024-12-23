Евдокимов Родион Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокимов Родион Евдокимов

Евдокимов Родион Евдокимов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евдокимов Родион Евдокимов
Пол
муж
Дата призыва
Ноябрь 1863
Дата рождения
1842
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Болошневская
Место
д. Гавердово
Нас.пункт
д. Гавердово, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1842 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.