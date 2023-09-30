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Евдокимов Карп Евдокимов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евдокимов Карп Евдокимов
Пол
муж
Дата призыва
Июль 1854
Дата рождения
1829
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
с. Новоселки
Нас.пункт
с. Новоселки, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1829 ст.

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