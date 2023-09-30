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Евдокимов Илья Евдокимов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евдокимов Илья Евдокимов
Пол
муж
Дата призыва
1878
Дата рождения
13.07.1857
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Марьино
Нас.пункт
д. Марьино, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
13.07.1857 ст.

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