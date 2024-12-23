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Евдокимов Иван Васильев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евдокимов Иван Васильев
Пол
муж
Дата призыва
1893
Дата рождения
25.09.1872
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ершовская
Место
д. Алтухово (Лебедино)
Нас.пункт
д. Алтухово (Лебедино), Ершовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
25.09.1872 ст.

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