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Евдокимов Егор Агафонов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евдокимов Егор Агафонов
Пол
муж
Дата призыва
1881
Дата рождения
24.05.1860
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Екимовская
Место
д. Кайдаково
Нас.пункт
д. Кайдаково, Екимовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
24.05.1860 ст.

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