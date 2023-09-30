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Евдокимов Владимир Ильин

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евдокимов Владимир Ильин
Пол
муж
Дата призыва
1913
Дата рождения
14.07.1892
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ершовская
Место
д. Макеево
Нас.пункт
д. Макеево, Ершовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
14.07.1892 ст.

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