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Евдокимов Алексей Ильин

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Евдокимов Алексей Ильин
Пол
муж
Дата призыва
1898
Дата рождения
01.03.1877
Сословие
сын отставного рядового
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
01.03.1877 ст.

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