Дюков Иван Панферов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДюков Иван Панферов

Дюков Иван Панферов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Дюков Иван Панферов
Пол
муж
Дата призыва
1886
Дата рождения
27.09.1863
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
д. Карцево
Нас.пункт
д. Карцево, Астроминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
27.09.1863 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.